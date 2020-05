Drie agenten van federale politie betrapt op dronkenschap én barbecueën tijdens grenscontrole Toon Verheijen

26 mei 2020

19u06 784 Wuustwezel Drie agenten van de federale politie zijn afgelopen weekend in dronken toestand betrapt toen ze tijdens hun dienst aan het barbecueën én aan het drinken waren aan de grensovergang in Wuustwezel. De federale politie is een tuchtonderzoek gestart.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De grensovergangen tussen België en Nederland worden al een tijdje bewaakt door zowel de lokale als de federale politie. Zij doen dat afwisselend. Afgelopen zondag was het de beurt aan de federale politie en daar zou een en ander fout gelopen zijn aan de grensovergang in Wuustwezel. Vanuit diverse officiële bronnen is bevestigd dat drie agenten van de federale politie tijdens hun avondshift op zondag de barbecue hadden aangestoken. Maar dat niet alleen. De drie verkeerden ook in een redelijke staat van dronkenschap.

Onderzoek

Het was de man die zondagavond de grens wilde oversteken en gecontroleerd werd die uiteindelijk naar de lokale politie belde omdat hij de toestand absoluut niet vond kunnen. De politiezone Grens stuurde meteen een ploeg ter plaatse en heeft een proces-verbaal opgesteld wegens openbare dronkenschap. De politiezone Grens én burgemeester Dieter Wouters (CD&V) bevestigen de feiten, maar willen liever niet reageren. “We laten het onderzoek over aan de federale politie”, klinkt het. Het is niet duidelijk hoé dronken de agenten waren, maar volgens de melder zou het heel duidelijk zichtbaar zijn geweest.

Tucht

De federale politie heeft het nieuws aan de redactie van VTM en Het Laatste Nieuws bevestigd. De federale politie is met een tuchtonderzoek gestart en wil geen definitieve uitspraken doen vooraleer het hele onderzoek is uitgeklaard. De drie agenten zouden al een lange staat van dienst hebben.