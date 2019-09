Dorpsdag viert lustrumeditie: 180 deelnemers en voor eerste keer ook een ‘zorgstraatje’ Toon Verheijen

05 september 2019

Het dorpsdagcomité, Project 2990 en de gemeente zelf slaan de handen in elkaar voor de vijfde editie van de dorpsdag. De lustrumeditie vindt plaats op 22 september tussen 12 en 18 uur. Niet minder dan 180 handelaars en verenigingen nemen deel aan de dorpsdag. Op verschillende podia zullen 24 artiesten het beste van zichzelf geven. Daarnaast omvat het programma nog een modeshow, kinderanimatie, opendeurweekend handelaars Wuustwezel-centrum, demonstraties door verenigingen, een grote rommelmarkt in het Hagelkruis van 9 tot 18 uur. De Bredabaan is verkeersvrij vanaf het kruispunt Biest tot en met kruispunt Slijkstraat. Er zijn drie bewaakte fietsenstallingen en elke fietser ontvangt een gratis attentie.

Voor het eerst zal op de dorpsdag een ‘bijzonder straatje’ te vinden zijn. Hier zullen zorg- en G-initiatieven standhouden en hun aanbod kenbaar maken. Je komt er bijvoorbeeld het Rode Kruis tegen met hun ambulance en vrijwilligerswerking. De Bewegen Op Verwijzing-coach Sven is ook van de partij met een bewegingstentje en toont hoe je gezonder kan worden door meer te bewegen. Daarnaast tonen verschillende verenigingen hun aanbod.