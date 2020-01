Domein Franciscanessen krijgt extra loofbos Toon Verheijen

30 januari 2020

13u14 0 Wuustwezel Het achterste gedeelte van het grote domein van de Zusters Franciscanessen in Gooreind wordt beetje bij beetje omgevormd van dennenbos naar een loofbos. Leerlingen van de school Klim Op kwamen er ook hun steentje bijdragen.

Het park Franciscanessen in Gooreind is een historisch domein waar vroeger zusters werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken. In 2012 werd het park aangekocht door Kempens Landschap en opengesteld voor bezoekers. Er werd ook een landschaps- en bosbeheerplan opgemaakt. Het bos achterin het park, waar voordien vooral fijnsparren stonden, wordt geleidelijk aan omgevormd tot een gevarieerd bos met loofbomen.

Een deel van de bomen was - zoals in heel Vlaanderen - aangetast door de letterzetter. De kever die in heel Vlaanderen ganse fijnsparbossen op zeer korte tijd doet afsterven. Afgelopen winter werden de aangetaste bomen gekapt. En op die plaats hebben nu onder meer leerlingen van Klim Op bomen aangeplant. Het gaat enkele grotere solitaire zomerlindes en ook wintereik, zomereik, winterlinde en boskers. Rondom de jonge aanplant werd ook een tijdelijk wildraster gezet. Dit moet er ervoor zorgen dat het aanwezige wild (vooral reeën) in het gebied de kans niet krijgt om zich tegoed te doen aan de jonge boompjes zodat deze tot grote bomen kunnen uitgroeien.