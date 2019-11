Dit jaar al vijftien sluikstorters geïdentificeerd en voor 4.500 euro boetes opgelegd Toon Verheijen

08 november 2019

10u10 0 Wuustwezel Sluikstorten is zowat overal in Vlaanderen een probleem en een ergernis voor veel mensen en dat is in Wuustwezel niet anders. Daarom voert de gemeente de strijd tegen het sluikstorten. Dit jaar werden al vijftien sluikstorters geïdentificeerd.

Het sluikstorten staat net als geluidsoverlast, wildplassen, vandalisme of het achterlaten van hondenpoep al een tijdje in het GAS-reglement. Vorig jaar werden er in totaal 23 GAS-dossiers opgestart waarvan onder meer vijf voor sluikstorten, vier voor geluidsoverlast, vier voor lawaaihinder door dieren en drie keer voor verboden vuur in open lucht. In 17 dossiers werd er een boete opgelegd, variërend van 25 euro tot 150 euro. Eén persoon bekwam de vrijspraak, twee dossiers werden geseponeerd en drie dossiers zijn nog lopende.

Sluikstort

Sinds begin dit jaar heeft het gemeentebestuur de strijd tegen het sluikstort echter nog opgevoerd. Eén persoon werd aangeworven om voltijds op zoek te gaan naar de identiteit van sluikstorters. En die actie heeft al succes, want tijdens de eerste negen maanden van dit jaar werden al vijftien sluikstorters geïdentificeerd. Zij riskeren niet alleen een GAS-boete, maar dienen ook voor het opruimen een belasting te betalen. Het totale boetebedrag voor deze sluikstorters bedraagt zo’n 4.500 euro.