Dertiende editie van Sterke Peer Triathlon: waterkwaliteit BRABO-plas is weer optimaal Toon Verheijen

07 augustus 2019

11u39 0 Wuustwezel Wuustwezel staat dit weekend opnieuw in het teken van hét sportieve evenement van het jaar met de dertiende editie van de Sterke Peer Triathlon. Een initiatief dat destijds werd opgestart door Marc Herremans en uitgroeide tot een mega-evenement. De waterkwaliteit van de BRABO-plas is weer optimaal.

Vorig jaar kwamen niet minder dan 1.300 deelnemers af op het evenement dat volledig gedragen wordt door een grote groep vrijwilligers. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar de To Walk Again vzw en de Primavera vzw. Naast de individuele triatlon is er ook de Trio Triatlon, de scholentriatlon en de Wardjes Kids run. De gemeente doet een oproep om zoveel mogelijk vlaggen, slingers en ballonnen op te hangen langs het parcours.

De voorbije dagen was er twijfel over de waterkwaliteit. De zwemsessie in open water van 31 juli kon niet plaatsvinden door de slechte waterkwaliteit. De veiligheid voor de zwemmers kon niet gegarandeerd worden, maar ondertussen zijn er nieuwe testen gebeurd en is de kwaliteit van het water meer naar behoren. De sessie van woensdagavond 7 augustus kan wel doorgaan. Zwemmen in de BRABO-plas is enkel toegelaten tijdens die zwemsessie. Op andere dagen is het verboden.

Het programma start om 10 uur met het BK 1/4 triatlon, om 13.30 uur de Trio Triatlon, om 15.45 uur de recreatieve Kidstriatlon, om 16.15 uur de Kidstriatlon competitie, om 17 uur de Wardjes Kids run en om 18.30 uur ten slotte de individuele 1/8e triatlon. Om 21 uur start de afterparty.

Het fietsparcours trekt over de Kampweg - Dorpsstraat - Gasthuisdreef - Korte Gasthuisdreef - Beersgat - Bredabaan - Gagelweg - Martendijk - Akkerveken - Westdoorn - Kleinenberg - Brekelen - Bredabaan - Biest - Dorpsstraat - Gasthuisdreef.Het Loopparcours trekt door de Gasthuisdreef - Schietveldweg - Schaapsdijk - Korte Gasthuisdreef - Gasthuisdreef.

Meer info op http://www.triathlonwuustwezel.be.