Dealer valt klant met bijl aan Patrick Lefelon

09 september 2019

16u41 0 Wuustwezel Cannabisdealer Killian T. (23) uit Wuustwezel was het gezeur van zijn klant M. beu. Toen die ineens aan zijn deur stond, liep hij met een bijl naar buiten en haalde uit naar M. De klant houdt er een blijvende handicap aan zijn vinger aan over. Maar Killian T. ziet dat anders: “M. sloeg met zijn vuist naar mijn gezicht maar raakte de scherpe kant van het bijl.”

Het incident tussen de cannabisdealer en zijn klant speelde zich af op 27 oktober 2018 in Wuustwezel. M. was een vaste klant van dealer Killian T. Hij zat die dag zonder drugs en stuurde een stroom berichtjes naar Killian. Die was te druk bezig met playstation spelen. Pas twee uur later las hij de berichtjes van een geagiteerde M. De mannen bestookten elkaar dan met verwijten en bedreigingen.

Uiteindelijk trok M. naar het huis van Killian T. die hem op straat tegenmoet rende met een bijl. Wie de eerste klap uitdeelde, kon de openbare aanklager niet precies zeggen. Wat wel vaststaat is dat Killian T. uithaalde met zijn bijl. Hij sloeg M. met de botte kant van de bijl op zijn hand. De twee vaders, die in de buurt waren, kwamen tussenbeide en konden het gevecht beëindigen. Killian T. werd gearresteerd. Slachtoffer M. houdt volgens de wetsdokter een blijvende handicap van 6 % over aan de de klop met de bijl.

De procureur verzwaarde gisteren zijn aanklacht tegen Killian T. naar opzettelijke slagen en verwondingen. Zij vorderde twee jaar gevangenisstraf, maar vroeg de rechter die straf met voorwaarden op te leggen.

De procureur: “Killian T. heeft het in zijn jeugd moeilijk gehad. Door zijn agressieprobleem kwam hij in jeugdinstellingen terecht. Hij draagt mee zorg voor zijn vader die door een hersenbloeding moeilijk alleen kan blijven. Ik stel voor dat de rechtbank Killian T. een cursus agressiebeheersing laat volgen, zijn drugsprobleem helpt aanpakken en een contactverbod met slachtoffer M. oplegt."

Killian T. ontkende de beschuldigingen. Hij had zich enkel verweerd toen M. gewapend met een mes bij hem thuis voor de deur stond.

Advocaat Toon Brawers: “Killian sloeg met de botte kant van de bijl het mes uit zijn handen Toen M. met zijn vuist wilde uithalen, raakte hij de scherpe kant van de bijl, die Killian T. voor zich had uit gehouden. Het slachtoffer heeft zichzelf dus verwond. Minstens is er sprake van wettige zelfverdediging. Ik vraag dan ook de vrijspraak voor het toebrengen van de slagen.”

“Cannabis houdt me rustig”

Bij het einde van de debatten zette Killian T. aan de rechter uiteen hoe hij zijn agressieprobleem best zou aanpakken.

Killian T.: “Zo’n cursus agressiebeheersing volgen heeft geen zin. Dat werkt niet bij mij, zegt de psychiater. Mijn drugsprobleem is al fel verbeterd. Ik rook nog maar niet meer die 5 gram per dag zoals vroeger. Tegenwoordig gebruik ik hooguit 1 gram per dag. Daar word ik rustig van.”

Het slachtoffer M. eiste een schadevergoeding van 99.000 euro voor het blijvende letsel aan zijn had. Over die schadevergoeding wordt op 23 september verder gepleit.