De Zorgvriend krijgt award ‘team of the year’ Toon Verheijen

11 november 2019

13u58 2 Wuustwezel Thuisverpleging De Zorgvriend is door Care Talents beloond met de titel ‘team of the year’.

De Zorgvriend is een thuisverplegingsgroep van bijna 30 zelfstandige thuisverpleegkundigen en actief in het ruime noorden van Antwerpen van Wuustwezel over Brasschaat tot Ekeren en Luchtbal. De jury was lovend. “De Zorgvriend is een team dat de afgelopen zeven jaar een sterke evolutie heeft doorgemaakt. Een team waar een sfeer van humor, klantgerichtheid en efficiëntie heerst. Ze straalt een opvallende beroepsfierheid uit en stelt de gezondheid van zijn patiënten centraal.”

Bij de Zorgvriend zijn ze enorm tevreden. “We vinden het een hele eer om ons gedurende het komende jaar ‘het team van het jaar’ te zijn”, zegt Lieveke Plovie, coördinator van De Zorgvriend. “We hopen een inspiratie te zijn voor vele verpleegkundigen of studenten die hun beroepskeuze nog moeten maken. Hoe klein of groot je droom ook lijkt, als verpleegkundige kan je heel veel bereiken en kan je het verschil maken voor patiënten.”