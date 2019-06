Dauwwandeling voor de vroege vogels Toon Verheijen

Toerisme Wuustwezel organiseert op zondag 16 juni een dauwwandeling met aansluitend een ontbijt. De wandeling is wel voor de vroege vogels, want ze start al om 6 uur aan de Neervenweg 100 in Loenhout. Voor het ontbijt betaal je 10 euro (en 5 euro onder de 12 jaar). De wandeling duurt ongeveer tot 8.30 uur. Inschrijven is noodzakelijk via de dienst Toerisme.