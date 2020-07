Dan toch geen Bloemencorso in Loenhout: “De organisatie was praktisch gewoon niet haalbaar” Toon Verheijen

10 juli 2020

11u03 0 Wuustwezel Een kleine maand geleden klonk het nog heel enthousiast dat de Bloemencorso bijna als eerste grote evenement na de lockdown zou plaatsvinden op 13 september, maar vandaag moet de organisatie dan toch een kruis maken over de 69ste editie. Het blijkt praktisch totaal onhaalbaar om een veilige editie te organiseren. Het grootste probleem is het in goede banen leiden van het publiek.

Drie weken geleden was iedereen nog (licht) euforisch over het feit dat de Bloemencorso in afgeslankte vorm kon doorgaan. Maar de euforie moet vandaag plaatsruimen voor een zware teleurstelling en ontgoocheling. Héél Loenhout had stilletjes gehoopt op nog een klein beetje een normale zomer, maar daar moet nu definitief een kruis over gezet worden. De 69ste editie van de Bloemencorso Loenhout zal niet uitrijden op zondag 13 september, maar wel op zondag 12 september 2021. Een nieuwe domper voor Loenhout en omstreken, want eerder werden ook al de Quirinusprocessie en het immens populaire Beachweekend afgelast.

Code oranje

“Het coronavirus heeft ons land nog steeds in de greep”, zegt voorzitter Herman Verschraegen. “Vooral de impact op de evenementensector is gigantisch. Drie weken geleden zag het er allemaal nog rooskleurig uit. De Nationale Veiligheid versoepelde wekelijks de coronamaatregelen en het aantal besmettingen daalde dag na dag. Positieve ontwikkelingen die ons toen hebben doen beslissen om de bloemencorso door te laten gaan in een afgeslankte versie. Maar deze week hebben we dan toch onze beslissing moeten terugdraaien en is in overleg met alle betrokken partijen beslist om de corso dit jaar niet te laten uitrijden.” De organisatie van de Bloemencorso voerde deze week het evenement in in het Covid Event Risk Model. “Onmiddellijk na de lancering van de CERM-tool heeft ons veiligheidsteam de vragenlijst ingevuld. Maar ondanks het feit dat wij een open lucht evenement zijn, kleurde het advies oranje bijschaven van de Covid-maatregelen of in bepaalde gevallen zelfs rood.”

Onhaalbaar

Het grootste probleem voor de Bloemencorso is het publiek. “Voor een evenement van ons omvang met meer 15.000 bezoekers is het niet evident om de bezoekersstromen in goede banen te leiden”, zegt veiligheidsverantwoordelijke Jef Bogaerts. “Looplijnen, signalisatie, wachtrijen, het constant monitoren van het aantal bezoekers. Dat is praktisch gewoon niet haalbaar. Daarnaast moet van elke bezoeker contactgegevens zoals GSM-nummer geweten zijn plus moeten bezoekers verplicht zitten en WC’s continue gereinigd worden. Financieel en organisatorisch onhaalbaar zonder extra vrijwilligers om te registreren, sensibiliseren en desinfecteren.”

Laattijdig

De organisatie van de bloemencorso verwijt de overheid dat de CERM-tool veel te laat ontwikkeld is. “Het is goed dat de tool er is, maar als die eerder gelanceerd was had dat ons en heel wat andere organisaties een hoop werk gespaard. Het had ons massa overleg, inschatten van de mogelijke risico’s en alternatieve draaiboeken uitgespaard. Onze duizenden vrijwilligers hebben maanden gehoopt op het mogen uitrijden van de bloemenparade en waren dan ook super verheugd dat er een bloemencorso “light” ging komen. Eindelijk positief nieuws en weer iets om naar uit te kijken en mee bezig te zijn deze zomer. Al die dromen en plannen kunnen nu opgeborgen worden. Voor een buitenstaander klink dat onlogisch, maar voor een corsobouwer is dit een nachtmerrie. Hoe belangrijk ieders gezondheid ook is.”

Goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws. “Nu de corso definitief is afgelast, kunnen de wagenbouwers zich deze zomer focussen op de achterstallige onderhoudswerken aan hun tenten en bouwmaterieel”, zegt Dennis Van der Meer. “Daarnaast is er geen financieel risico voor de organisatie en deelnemende buurtschappen. De ontwerpen 2020 en reeds gestarte voorbereidingen gaan zeker niet verloren. Bij de meeste buurtschappen worden de plannen een jaartje uitgesteld om er in 2021 met 200% goesting terug aan te beginnen. De organisatie rekent dan weer op de duizenden vrijwilligers, buurtschappen, bouwgroepen, gemeente, sponsoren, partners en alle bezoekers om er een schitterend corsofeest van te maken! Nieuwe afspraak op zondag 12 september 2021.”