Daltonschool De Vinkjes krijgt een openluchtklas Toon Verheijen

24 februari 2020

16u25 1 Wuustwezel De leerkrachten, ouders en enkele studenten van de Thomas More Hogeschool zijn volop in de weer met het aanleggen van een educatieve tuin op Daltonschool De Vinkjes. Zaterdag gaan ze samen aan de slag.

“Het groene domein van onze school is ideaal om leerlingen buiten les te kunnen geven”, zegt directrice Rebecca Bosman. “Leren over de natuur en leren in de natuur. Diertjes zoeken onder stenen, schilderijen maken met takken en blaadjes, muziek maken met stenen en noten, evenwicht oefenen op het blote voetenpad. Het zijn enkele voorbeelden van activiteiten, waarbij onze leerlingen door en met de natuur uitgedaagd worden.” Maar volgens de leerkrachten en de directie zijn er nog voordelen. “Buitenonderwijs heeft ook positieve effecten op de fysieke gezondheid. Het bevordert ook de sociale ontwikkeling.”

Steun

Een voor het aanleggen van de tuin, krijgt de school alvast hulp van de ouders. “Zo wordt het kostenplaatje gedrukt”, zegt Jempi, de handige papa van Lili en Teri. De Raad van Bestuur van scholengroep Antwerpen besliste financiële steun te geven om dit project uit te werken.