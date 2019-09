Daltonschool De Vinkjes blijft groeien: nu al 44 leerlingen en nog vijf instappers op komst Toon Verheijen

02 september 2019

17u02 1

Daltonschool De Vinkjes blijft maar groeien. Twee jaar geleden bij de start van het schooljaar waren er 24 leerlingen. Een jaar later waren dat er 37 en dit schooljaar heeft de school zelfs een nieuwe mijlpaal gehaald. “We zijn gestart met 44 leerlingen en voor later in het jaar zijn er ook al vijf instappers ingeschreven”, zegt Rebecca Bosman. “De kaap van de vijftig is dus in zicht. We zijn enorm blij dat we onze ontwikkeling kunnen verderzetten.” Later dit jaar zal er op school een educatieve tuin uitgebouwd worden.