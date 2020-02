Dagbladhandelaar Eric Holemans verlaat gemeenteraad: “Combinatie met familiale leven en winkel begon te zwaar te wegen” Toon Verheijen

18 februari 2020

13u21 0 Wuustwezel Eric Holemans uit Gooreind (Wuustwezel) heeft na acht jaar beslist de fakkel door te geven in de gemeenteraad. De dagbladhandelaar ziet de combinatie tussen de politiek en zijn krantenwinkel niet meer zitten.

Eric Holemans stond mee aan de wieg van de N-VA Wuustwezel. In 2012 werd hij voor de eerste keer als lijstduwer verkozen in de gemeenteraad. In 2018 deed hij dat opnieuw. “Als zelfstandige was het destijds niet evident om zich in onze gemeente politiek te uiten”, klinkt het bij N-VA. “En toch haalde de overtuiging van Eric het. Hij vond en vindt dat nog steeds dat het gemeentebestuur al veel te lang vastgeroest zit bij één partij.”

Tevreden

Eric Holemans zelf blikt met tevredenheid terug. “Mijn engagement in de gemeentepolitiek was vooral ingegeven door mijn Vlaams gezindheid en de ambitie om vernieuwing te brengen in de gemeente”, zegt Holemans. “Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat ik tweemaal als lijstduwer werd verkozen. Jammer genoeg is N-VA, als grootste oppositiepartij er niet in geslaagd om de absolute meerderheid van CD&V te breken.”

Familie

Ondertussen bleef Eric verder zijn dagbladhandel uitbaten en is hij nog steeds één van de drijvende krachten achter het toneelgezelschap New Sils. Hij werd onlangs ook voor de eerste keer grootvader. “ Ieder dag om 4 uur opstaan en de hele dag in de winkel aanwezig zijn en dan ’s avonds nog vergaderingen en gemeenteraden bijwonen begon te zwaar te wegen op mijn familiaal leven. Daarom besliste ik om mijn gemeenteraadszetel ter beschikking te stellen van opvolger Jos van Hasselt. Ik blijf echter met volle overtuiging de N-VA steunen en zal in de toekomst, waar mogelijk, nog steeds mijn steentje bijdragen.”

Op de afgelopen gemeenteraad legde Jos van Hasselt de eed af.