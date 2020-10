Coronabesmetting in asfaltcentrale: voorlopig geen asfalteringswerken op Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Wuustwezel Toon Verheijen

05 oktober 2020

22u53 0 Wuustwezel De geplande asfalteringswerken tussen de Kouterstraat in Wuustwezel en het kruispunt Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg in Maria-ter-Heide gaan voorlopig nog niet van start. Door een coronabesmetting in de asfaltcentrale, zitten daar alle personeelsleden in quarantaine. De aannemer zoekt naar een oplossing om zo snel mogelijk asfalt op de werf te krijgen.

De voorbije twee jaren werd de riolering vernieuwd op de Bredabaan tussen de Essensteenweg en het centrum van Gooreind. Daar kwamen ook vrijliggende fietspaden. Die werken lopen nu stilaan op hun einde waardoor het Agentschap Wegen en Verkeer aansluitend het wegdek van de Bredabaan wil vernieuwen. De werken zouden normaal op 6 oktober starten. “We hebben maandag het bericht gekregen dat er een coronabesmetting is bij de asfalcentrale”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Alle medewerkers zitten een week in quarantaine. De bestelde asfalt zal niet tijdig op de werf geraken. We zoeken naar een oplossing om eventueel via andere asfaltcentrales toch de nodige asfalt te krijgen. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen scheppen."