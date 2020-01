Chalet onbewoonbaar na brand: mama met twee dochters lichtgewond CVDP

26 januari 2020

09u39 4 Wuustwezel Op de Bleekvenweg in Wuustwezel ontstond zondagochtend een uitslaande brand in een chalet. De brandweer kreeg de grote brand na ongeveer een uur onder controle.

“We kregen een oproep binnen omstreeks 20 na 6. Een chalet in de weekendzone van Wuustwezel was getroffen door een uitslaande brand”, zegt brandweerwoordvoerder Erik Janssen. “Omdat het een grote brand was, hadden we 26 manschappen en extra tankwagens van omliggende korpsen nodig. Na ongeveer een uur was de het vuur gedoofd. ” De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. Er werd een branddeskundige aangesteld voor een onderzoek.

“De bewoners waren een 53-jarige vrouw en haar dochters van 26 en 24 jaar”, zegt Rudy Verbeeck, korpschef van Politiezone Grens. “Ze konden tijdig vluchten uit de brandende woning, maar geraakten bevangen door de rook. Ze werden naar het ziekenhuis gestuurd voor zuurstoftoediening en voor verdere controle. De woning geraakte volledig onbewoonbaar. Er wordt momenteel gezocht naar een manier om de bewoners opvang te geven.”