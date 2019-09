Buurtschap Notelaar wint Bloemencorso : “Enorme bekroning voor ons zwaar bouwseizoen” Toon Verheijen

09 september 2019

12u13 0 Wuustwezel Het Buurtschap Notelaar heeft de hoofdprijs gekregen van de Bloemencorso in Loenhout. Met hun wagen ‘Het ei van Colombus’ wisten ze de jury te bekoren.

Deelnemen is belangrijker dan winnen, maar voor de deelnemende buurtschappen aan de drukbezochte Bloemencorso van Loenhout is het wegkapen van de hoofdprijs toch altijd een beloning voor het harde werk aan de corsowagen. Dat De Notelaar won, was niet helemaal verrassend te noemen. “Toen in juli de maquettes werden voorgesteld eindigden ze al in de top drie van de bezoekers”, zegt Dennis van der Meer, de woordvoerder van de Bloemencorso. “In het verleden hebben ze al meer knappe wagens ontworpen en hoog gescoord, maar effectief de wisselbeker mee naar huis nemen is nog altijd een ander paar mouwen.”

Bij de Notelaar was de vreugde enorm. “Het is een zwaar bouwseizoen geweest”, zegt ontwerper Rob Van Den Muysenbergh. “Al dertig jaar lang lassen we de wagen met dezelfde ploeg en het wordt toch altijd moeilijker om heel de groep continue gemotiveerd te houden. Even heb ik zelfs getwijfeld of het allemaal wel in orde zou komen, maar uiteindelijk is dat gelukt en is deze bekroning natuurlijk prachtig. Het was een origineel ontwerp waarbij een wereldbol en het schip van Columbus samensmolten tot één geheel. Ik ben ontzettend gelukkig dat die originaliteit door de vakjury is beloond.

De top 3 werd volledig gemaakt door Buurtschap Westhoek met BIG en Buurtschap Marsweg*Neerven met Vroem vroem!. De 68ste editie van de Bloemencorso Loenhout trok in totaal ruim 17.000 bezoekers. Er werkten alles samen zo’n 4.000 vrijwilligers mee aan de Bloemencorso.