Buurtschap De Notelaar bouwt toch corsowagen: “Zondag zetten we er letterlijk de zorgsector mee in de bloemetjes” Toon Verheijen

08 september 2020

14u05 17 Wuustwezel Het zijn vreemde tijden voor de inwoners van Loenhout, want dit weekend had normaal gezien alles in het teken gestaan van dé jaarlijkse hoogmis: de Bloemencorso in Loenhout. Maar kijk, bloed kruipt waar het niet gaan kan en daarom plannen verschillende buurtschappen toch wat activiteiten. Het meest indrukwekkende: de geheime corsowagen van De Notelaar waarmee ze zondag letterlijk de zorgsector in de bloemetjes willen zetten.

De Bloemencorso in Loenhout is jaarlijks goed voor duizenden bezoekers die van ver buiten Loenhout komen afgezakt om de prachtige praalwagens getooid met miljoenen dahlia’s te bewonderen. Voor de verschillende buurtschappen is het maanden en weken uitkijken naar de jaarlijkse hoogmis en vooral genieten tijdens het bouwen van de wagens. Vooral deze week had het in de twaalf bouwtenten een drukte van jewelste geweest. Maar corona gooide roet in het eten en het leek erop dat 2020 definitief de geschiedenisboeken zou ingaan als corsovrij jaar.

Bouwteam

Maar dat was dus buiten enkele van de buurtschappen gerekend. Zoals De Notelaar. Zij bouwden alsnog een corsowagen. Sam Cauwenberg was de initiatiefnemer. “We hebben de wagen gebouwd met alleen jongeren tussen de 12 en 17 jaar en uiteraard met het naleven van de coronaregels”, vertelt Sam. “We moesten wel iets doen. Het idee om deze zomer niét te kunnen bouwen, dat konden we gewoon niet over ons hart krijgen. Dat we de laatste maanden van het schooljaar thuis moesten studeren was al erg genoeg. Nog eens een hele zomer zonder de vrienden uit de buurt: neen, dank u. En we dachten er uiteindelijk allemaal zo over. Met vijf vaste bouwers hebben we zeven weken lang gebouwd. We zijn enorm tevreden over het resultaat. Het is een wagen van 12 meter lang, 4,5 meter hoog en 4 meter breed geworden. Zaterdag gaan we de bloemen er nog op plaatsen. Zo’n 60.000 in totaal. We krijgen er hulp voor van andere buurtschappen die ook hun bloemen ter beschikking stellen.”

De Notelaar heeft met Rob Van den Muysenberg een eigen ontwerper en wagenbouwer en vond het initiatief van de jeugd geweldig. “Normaal doen we het altijd onder toezicht van enkele ervaren wagenbouwers, maar de jongeren hadden al een zomer zonder festivals en ander vertier dat we hen eens hebben vrijgelaten”, lacht Rob. “En het resultaat? Kom kijken zondag, maar iedereen zal stomverbaasd zijn. Ze hebben een meer dan corsowaardige wagen gebouwd.”

Zorgsector

Geen 32 bloemenwagens zondag, maar toch zal er ééntje door de straten van Loenhout rijden. “De wagen zal door de jeugdige bouwers over een traject van tien kilometer door de straten gereden worden tot aan een zorginstelling in Wuustwezel”, zegt Dennis van der Meer. “We willen hen op die manier bedanken voor de inzet en hun zorg tijdens deze crisis. De wagen zal daar uiteindelijk ook enkele dagen blijven staan als symbool voor héél de zorgsector.”

Nog activiteiten

Buurtschap Noordhoek organiseert zondag voor haar leden een fietsroute langs tientallen mozaïeken. Die zijn door de Noordhoekers zelf gebouwd en worden zondag buitengezet. Buurtschap BTM zorgt dat er in héél het dorp verschillende creaties zullen staan en buurtschap Terbeek maakt ook een eigen creatie. Wie wil kan zaterdag tussen 13 uur en 24.00 uur ook nog in de tent van de Notelaar terecht om te kijken hoe de 60.000 Dahlia’s op de wagen worden geprikt. Zij hebben ook een zomerterras. Ook buurtschap Zuidhoek organiseert een coronaproof ‘dahliabar’.