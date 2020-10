Buren volgen les Vlaamse Gebarentaal om met dove Wout (6) te communiceren: “Eindelijk ga ik kunnen vragen vragen wat hij wil drinken”

Wuustwezel

Een aantal familieleden en buren van Wout hebben maandagavond hun eerste les van de cursus gebarentaal gekregen in Wuustwezel om te kunnen communiceren met de 6-jarige jongen, die doof geboren werd. Heel wat andere Wuustwezelnaars kwamen beroepswege of uit eigen interesse. Buurvrouw Nikki Caryn (28) hoopt dankzij de lessen zich verstaanbaar te kunnen maken voor Wout. “Als hij komt spelen met mijn 5-jarig zoontje Xander, wil ik hem kunnen uitleggen wat mag en niet mag of vragen wat hij wil drinken.”