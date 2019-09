Bredabaan hele week lang enkelrichting in Gooreind Toon Verheijen

09 september 2019

14u09 0

De Bredabaan in Gooreind is nog zeker tot het einde van de week (13 september) enkelrichting zijn in de richting van Wuustwezel. De firma Wagro voert er in opdracht van het Vlaams Gewest werken uit op tussen de Eikendreef en de Keienvenstraat. In de richting Brasschaat wordt omleiding voorzien via Bosduinstraat, Oude Baan en Beukendreef. Door de werken zal de Eikendreef ter hoogte van de Bredabaan afgesloten zijn voor alle verkeer en zal bushalte Kochdreef tijdelijk niet bediend worden. Fietsers kunnen de werken wel passeren en dienen hiervoor gebruik te maken van het nieuw aangelegde tweerichtingsfietspad. Deze wordt tijdelijk doorgetrokken tot aan de Bosduinstraat. Hier kunnen fietsers richting Wuustwezel veilig de Bredabaan oversteken. Het zebrapad ter hoogte van de Keienvenstraat ligt in de werfzone en is dus niet bruikbaar.