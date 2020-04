Bjorn Geysen van ‘grenswinkels’ Prik & Tik in Wuustwezel, Baarle en Arendonk: “Nu besef ik waarom we ooit beslist hebben om ook aandacht te hebben voor onze Belgische klanten” Toon Verheijen

01 april 2020

16u58 0 Wuustwezel Enkele handelaars hebben het ‘geluk’ om nog te mogen openblijven tijdens deze coronacrisis, maar ook zij zien zwarte sneeuw. Al wil Bjorn Geysen van Prik & Tik met winkels in Wuustwezel, Baarle-Hertog en Arendonk niet zeuren. “We zorgen dat alles netjes in orde is, iedereen kan voldoende afstand bewaren en ons aanbod blijft hetzelfde. Het enige wat de klanten moeten missen, is mijn deskundige uitleg bij de bieren”, grijnst Bjorn Geysen. “Al besef ik nu wel voor de volle 100 procent wat het betekent om een grenswinkel te zijn.”

Bjorn Geysen heeft drie grote winkels in Arendonk, Baarle-Hertog en Wuustwezel. Alle drie winkels op enkele meters van de grens. Dat betekent – zeker omdat de winkels van Bjorn Geysen uitpakken met een enorm bieraanbod – voor het overgrote deel een Nederlands publiek. Maar vooral: heel de sector van de horeca en de evenementen is stilgevallen en dat betekent op zich al een omzetdaling van meer dan 50 procent. “Maar toch probeer ik te blijven lachen”, zegt Bjorn Geysen. “Het heeft geen zin om te zeuren, want uiteindelijk is het wat het is en zullen we door de zure appel heen moeten bijten. Ik besef nu wel wat het is om een grenswinkel te zijn. Nu meer dan ooit. De tabakverkoop, het tankstation voor de deur: dat is allemaal volledig stilgevallen. Maar langs de andere besef ik nu ook: goed dat we vanaf het begin niet altijd op de Nederlanders hebben gemikt, maar ook ons uiterst dankbaar Belgisch cliënteel nooit uit het oog verloren zijn.”

Geen aangename maatregelen

“Ik ben de eerste om toe te geven dat we geen aangename maatregelen hebben moeten nemen”, zegt Bjorn. “Want we mogen dan wel openblijven, ik heb zowat al mijn personeel op tijdelijke werkloosheid moeten zetten. In elke winkel staat er nog één iemand in de winkel. Maar we doen er nog altijd alles aan om het de klant zo aangenaam mogelijk te maken. Onze banccontact wordt na elk gebruik gereinigd, de karretjes worden gekuist. Als klanten het willen, leveren we zelfs aan huis maar eigenlijk zijn daar nog niet veel vragen voor gekomen. We zijn ook een webshop gestart, maar daar stromen de bestellingen eerlijk gezegd ook niet binnen. Daarvoor hebben we de winkel ook niet. Je komt bij ons ook een beetje voor de beleving. En dat willen we nu ondanks de crisis ook blijven doen: de klanten aanbieden wat we daarvoor ook al deden. Alleen mijn deskundige uitleg over de bieren, die zullen ze even moeten missen”, lacht Geysen.

Spreiding

Bjorn Geysen heeft zo wel zijn bedenkingen bij de uitspraken soms vanuit de politiek. “Als ik sommige hoor zeggen: ga alles halen in één supermarkt. Ja, dan heb ik daar bedenkingen bij. En heus niet alleen vanuit ons eigen standpunt gezien, maar vooral: zo spreid je de mensen niet maar stuur je ze allemaal massaal naar één winkel. Laat de mensen nog altijd naar de bakker, de slager, de drankenhandel en de supermarkt gaan. Dan krijg je een veel betere spreiding én heeft iedereen er nog wat aan. Maar nogmaals, ik zeur niet. Wij maken er het beste van en zullen onze klanten nog altijd blijven verwennen.”