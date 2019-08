Bestuurder (32) die na ongeval voetganger voor dood achterliet, stapt dag later zelf naar politie Toon Verheijen

30 augustus 2019

14u12 1 Wuustwezel Speurders van de politiezone Grens hebben een 32-jarige man opgepakt die eerder deze week een 17-jarige jongen had aangereden en daarna vluchtmisdrijf pleegde. De verdachte is aangehouden omdat hij voorwaardelijk vrij was gelaten na eerdere veroordelingen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Omstreeks 00.30 uur wandelden een 17-jarige jongen V.L., met de fiets aan de hand, en zijn vriendin C.V. langs de Bredabaan. Ter hoogte van het kruispunt Ginhoven werd de jongen aangereden door een zwarte auto. Het slachtoffer belandde in de berm en liep zware verwondingen op, maar verkeerde gelukkig niet in levensgevaar. Zijn vriendin kwam er met de schrik vanaf. De wagen reed na het ongeval gewoon verder. De politie kwam meteen ter plaatse en deed meteen onderzoek in de ruime omgeving. “De brokstukken van het voertuig lagen verspreid over een afstand van 70 meter en de fiets van het slachtoffer lag zelfs zestig meter van de plaats van het ongeval”, zegt Patrick Desmedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “Ondanks het onderzoek konden we de chauffeur en het voertuig de nacht zelf niet meer aantreffen.”

Auto uitgeleend

De politie onderzocht de brokstukken verder op de plaats van het ongeval, deed een uitgebreid buurtonderzoek en ging ook camerabeelden na. “Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een zwarte Citroën Cactus. De politie kon dan ook al snel de eigenaar vinden die meteen verhoord. Hij bleek echter niets met het ongeval te maken te hebben, maar had z'n auto uitgeleend aan een vriend”, aldus de woordvoerder nog. “Die persoon heeft zich in de loop van dinsdagavond nog aangegeven. De wagen stond achter zijn woning geparkeerd.”

De 32-jarige verdachte is ondertussen aangehouden en zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken. De man is niet aangehouden voor het ongeval op zich, maar wel omdat de man recent was vrijgelaten onder voorwaarden na eerdere strafrechtelijke veroordelingen. De strafuitvoeringsrechtbank zal in de komende dagen beslissen of hij effectief moet aangehouden blijven.