Basketter Jonas Francken neemt deel aan de Nationale Spelen: "Nieuwe gouden medaille zou mooi zijn"

27 mei 2019

12u03 4 Wuustwezel Special Olympics Belgium organiseert deze week de 37ste editie van de Nationale Spelen in Sint-Niklaas en Beveren en voor atleet Jonas Francken uit Wuustwezel staat dat met stip genoteerd in zijn agenda. Hij gaat er samen met zijn ploegmakkers van BC Cobras uit Schoten een gooi doen naar de titel. “We maken echt wel een kans, dus een nieuwe medaille zou mooi zijn”, zegt Jonas, die op de Special Olympics Wereldspelen onlangs al goud haalde.

Jonas Francken is 25 jaar en speelt al een vijftiental jaren basketbal. De voorbije tien jaar deed hij dat bij de Cobras uit Schoten en daarvoor speelde hij enkele jaren in Wuustwezel zelf. “Maar ik heb ook ooit andere sporten gedaan hoor”, lacht Jonas. “Vechtsport, voetbal en zwemmen. Maar basket deed ik het liefst. Dat was echt mijn ‘ding’. Ik vind het geweldig leuk om te doen en ik zou het niet meer kunnen missen.” Maar Jonas is niet alleen sportief aangelegd. “Ik speel ook nog drum en ik werk ook nog”, zegt hij. “Maar het is perfect te combineren, hoor. ”

Spelen

Jonas kijkt reikhalzend uit naar woensdag. Dan starten in Sint-Niklaas en Beveren de Nationale Spelen. “Ik ga al voor de zevende keer mee doen”, glundert Jonas. “Sinds 2012 heb ik elk jaar al meegedaan behalve dan in 2014. Het is gewoon leuk die wedstrijden te spelen, maar ook je vrienden weer terug te zien. En ik leer er ook ieder jaar nog altijd iets bij.” En met welke ambities trekt Jonas naar de Spelen ? “Een gouden medaille natuurlijk”, zegt hij kordaat. “Vorig jaar hebben we zilver gehaald, dus dan waren we er al dichtbij. Het zal natuurlijk ook van de tegenstanders af want die zullen ook wel sterk zijn.”

Wereldspelen

Jonas hoopt dat zijn prestaties ook gaan opvallen bij de nationale ploeg. Enkele maanden geleden werd hij voor de eerste keer geselecteerd voor de Belgische ploeg en mocht hij deelnemen aan de Wereldspelen in Abu Dhabi. “Dat was een ongelooflijke ervaring”, vertelt Jonas. “Niet alleen omdat we daar een gouden medaille hebben gehaald, maar vooral omdat we ook veel van het land hebben gezien en op unieke plaatsen zijn geweest. Stilletjes droom ik ervan om er over vier jaar weer bij te zijn.” Volgend jaar treedt Jonas met zijn ploeg aan in de reguliere competitie en zal hij ook ploegmakkers krijgen zonder een beperking. Ook daar kijkt hij enorm naar uit. “Dan gaan we ook echt elke week een wedstrijd spelen. Nu zijn er dat maar een paar per jaar. Op die manier kan ik alleen maar nog beter worden en veel bijleren.”

De 37ste editie van de Nationale Spelen vindt plaats in Sint-Niklaas en Beveren tussen 29 mei en 1 juni. Meer dan 3.400 atleten strijden dan om hun persoonlijke records te verbreken in 20 verschillende disciplines verspreid op 10 sites. De Nationale Spelen rekenen ook dit jaar op de hulp van minstens 1.800 vrijwilligers per dag om alles goed in banen te leiden.