Bar 64 krijgt zes ATTENT-sterren en zet deuren open voor studenten Toon Verheijen

06 juni 2019

Jeugdhuis Bar 64 in Gooreind zet de komende dagen en weken de deuren open voor studenten die in alle rust willen studeren voor de examens. Het jeugdhuis heeft zich ook aangesloten bij het project ATTENT van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “Ons jeugdhuis heeft zes ATTENT-sterren gehaald”, zegt schepen van jeugd Kris Van Looveren (CD&V). “Zo stellen ze informatie ter beschikking te stellen over een aantal gezondheidsrisico’s en veilig verkeer, bieden ze gratis condooms en oordoppen aan, voorzien ze een chill-out ruimte voor wie even op adem wil komen en promoten ze het “Samen uit, samen thuis”-principe.”

Het jeugdhuis kreeg vorig jaar ook een aantal nieuwe vrijwillligers. “Dat heeft het jeugdhuis wel een nieuwe boost gegeven”, zegt Van Looveren. “We proberen hen dan ook zoveel mogelijk te ondersteunen op verschillende vlakken en juichen hun nieuwe initiatieven toe. Eén van die nieuwe initiatieven is de blokruimte die het jeugdhuis nog tot eind deze maand inricht. Het jeugdhuis biedt een rustige studeerruimte met gratis water, thee en koffie en zorgt tussendoor voor gezellige pauzes, af en toe met extra lekkere versnaperingen.”