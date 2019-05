Baileybrug krijgt nieuw wegdek Toon Verheijen

22 mei 2019

15u56 3 Wuustwezel Een aannemer is in opdracht van watermaatschappij Pidpa en de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel gestart met de gedeeltelijke renovatie van de baileybrug op de Schietveldweg in Wuustwezel (tussen de Kampweg en de Neervenweg).

“De komende weken zal de brug daarom afgesloten zijn”, zegt schepen May Aernouts (CD&V). “De houten balken worden allemaal vernieuwd zodat er binnenkort weer veilig over gefietst en gewandeld kan worden. De brug blijft wel gewoon afgesloten voor zwaar verkeer omdat de stabiliteit van de brug niet meer voldoende is om zwaar verkeer te trotseren. Voor fietsers en voetgangers is er geen probleem.”