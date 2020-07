Amper besmettingen in Brecht en Wuustwezel, maar ook daar geldt de mondmaskerplicht: “Mondmasker verplichten in velden is moeilijk te vatten” emz

28 juli 2020

19u22 4 Wuustwezel Voorlopig blijven Brecht en Wuustwezel met respectievelijk 2 en 1 nieuwe infectie in de voorbije zeven dagen relatief veilig. En toch geldt ook in die gemeenten mondmaskerplicht op straat of in parken, een avondklok en een sluitingsuur voor de horeca om 23 uur. De burgemeesters tonen begrip, al vinden ze de regels heel streng. “Een mondmasker verplichten in velden is moeilijk te vatten”, aldus Deckers.

Het coronavirus deelt rake klappen uit in Antwerpen en haar randgemeenten. Ook in Ranst, Zoersel, Malle, Kalmthout, Essen en Hoogstraten is de coronadrempel van 20 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. In Brecht en Wuustwezel is de situatie daarentegen voorlopig niet verontrustend. Met 2 gevallen op 29.268 inwoners telt Brecht 7 besmettingen op 100.000 inwoners de voorbije week. Voor Wuustwezel is het slechts 1 nieuwe infectie op 20.970 inwoners of 5 per 100.000 inwoners. Beide gemeenten bevinden zich dus nog ver van de coronadrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Hoewel die cijfers relatief erg positief zijn, krijgen ook Brecht en Wuustwezel de provinciale maatregelen opgelegd.

Handhaven met gezond verstand

Dat wordt in Brecht en Wuustwezel met vele vragen onthaald. Op zijn Facebookprofiel wordt de Wuustwezelse burgemeester Wouters overstelpt met vragen. Bij de inwoners van Brecht heerst er eveneens enige scepsis. “Het sluitingsuur van de horeca is zwaar te aanvaarden. Voor de bevolking is het moeilijk te vatten dat ze in een landelijke gemeente als Brecht een mondmasker moeten dragen. Sint-Job heeft wel een verstedelijkt deel, maar Sint-Lenaarts, Brecht en Overbroek is voor het merendeel veld”, zegt burgemeester van Brecht Sven Deckers (N-VA).

Voor de controle zullen de politiediensten zich concentreren op plaatsen waar dat het meeste nut heeft. “We gaan de mondmaskerplicht met gezond verstand handhaven. Het is niet de bedoeling dat we een eenzame wandelaar in het bos die een mondmasker bij heeft, maar dat niet draagt, gaan verbaliseren”, vervolgt Deckers.

Eenduidige regelgeving belangrijk

Wel ziet de Brechtse burgemeester de noodzaak van de bijkomende maatregelen in. “Gezien de toestand in Antwerpen en omstreken begrijp ik het wel. De situatie kan hier snel veranderen. En ook gemeenten die nog verder van Antwerpen liggen, moeten zich ook aan de maatregelen houden. Eenduidigheid is belangrijk.”

Een soortgelijke houding heeft de Wuustwezelse burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “De maatregelen zijn heel streng, maar ik begrijp ze grotendeels. Al komt de mondmaskerplicht vreemd over, aangezien het mondmasker vooral in dichtbevolkte gebieden nuttig is. Sporten in open velden moet zonder masker kunnen. Alhoewel begrijp ik dat eenduidige regelgeving beter is dan de zoveelste verwarrende regels”, besluit hij.