Admiral Freebee en Jef Neve in het Gemeentepark Toon Verheijen

07 september 2020

De gemeente Wuustwezel organiseert op vrijdag 18 en zaterdag 19 september twee optredens van respectievelijk Admiral Freebee en Jef Neve in het Gemeentepark. “Organiseren kán en mág en ook het gemeentebestuur blijft niet achter”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Wij organiseren gezellig samenzijn met enkele topartiesten. In bubbels van vier ben je welkom voor een muzikale avond in het Gemeentepark.” Tickets kosten 19 euro.

