Aannemer start drie maanden vroeger met volgende fase van werken aan fietspad langs Bredabaan Toon Verheijen

03 oktober 2019

13u34 0 Wuustwezel Aannemer Adams start op maandag 7 oktober iets vroeger dan verwacht met een nieuwe tussenfase voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden langs de Bredabaan tussen Gooreind en Maria-ter-Heide. Dat is drie maanden vroeger dan voorzien.

De aannemer gaat vanaf die dag de parkeerplaatsen tussen de Eikendreef en de Kochdreef aanleggen aan de kant van het nieuwe fietspad. Daarna worden het fietspad en de parkeerplaatsen aan de overkant afgewerkt. Mogelijk wordt er ook al gestart met de aanleg van de riolering tussen de Kochdreef en de Everdijweg. De werken zullen een drietal maanden in beslag nemen. Tijdens de werken wordt er enkelrichting ingevoerd in de richting van Wuustwezel. Doorgaand verkeer richting Brasschaat moet omrijden via de Bosduinstraat, Oude Baan en Beukendreef. De bushalte aan de Kochdreef zal ook niet meer bediend worden en fietsers moeten omrijden via de Eikendreef, Marterdreef en Kochdreef. Wanneer de parkeerplaatsen afgewerkt zijn aan de even kant, kunnen zij opnieuw het fietspad in de twee richtingen gebruiken.

“Wij zijn blij dat aannemer Adams vroeger wil beginnen aan deze fase. Normaal moest hij pas starten vanaf januari 2020 aan dit stuk”, aldus Kris Van Looveren, Schepen van openbare werken (CD&V). “Doordat Adams nu vroeger wil starten, nemen we wat voorsprong op de timing en bouwen we wat reserve op voor de winterdagen wanneer weersomstandigheden mogelijks het werken onmogelijk kunnen maken.”