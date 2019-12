418.000 keer bedankt, beste lezers uit Wuustwezel! Toon Verheijen

31 december 2019

18u09 0 Wuustwezel Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u, beste lezer uit Wuustwezel, flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Wuustwezel en de deelgemeenten zijn meer dan 418.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Een mix van mooie verhalen, interessante weetjes, politieke discussies. Het voorbije jaar hebben we geprobeerd alles aan bod te laten komen. Soms een intriest verhaal zoals het plotse overlijden van Johan De Jaegher van Il Divino di Milano.

Onlangs opende ook de gloednieuwe horecazaak Oud Wezel en dat was ook iets wat u in Wuustwezel wel kon smaken. Net als de ontdekking van een drugslabo voor de productie van crystal meth. In Loenhout zijn ze dan weer een dorpszicht kwijtgeraakt door de afbraak van de fabrieksschouw die niet meer stabiel bleek te zijn. En uiteraard mag de jaarlijkse Bloemencorso niet vergeten worden net als de lichtstoet.

En was er nog flink wat beroering in de politiek toen Carrera Neefs vlak na haar eedaflegging N-VA verliet en de overstap maakte naar Vlaams Belang.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.