“Wuustwezel is blij met een kanjer zoals jij”: positieve boodschappen sieren invalswegen Toon Verheijen

13 augustus 2020

08u04 3

Het straatbeeld van Wuustwezel wordt dezer dagen opgefleurd met positieve boodschappen als ‘wat jammer dat ik niet naar je toe kan’ of ‘als je goed kijkt, zie je elke dag wel iets moois’. “Het idee kwam van een enthousiaste inwoner van onze gemeente”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “De boodschappen komen op de grote aankondigingsborden die langs de invalswegen van Wuustwezel staan. Daar hangen normaal gezien tijdens de zomer aankondigingen van evenementen en dergelijke. Nu staan ze leeg. Daarom hangen we er nu de positieve boodschappen op want zo’n lege panelen zijn niet altijd bemoedigend om vol te houden. We hebben van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om onze zorgverleners en lokale economie nog eens extra in een positief daglicht te zetten.”