#KoopInWuustwezel: gemeente pakt uit met grootse campagne om handelaars extra te ondersteunen Toon Verheijen

25 september 2020

08u56 0 Wuustwezel Met een nieuwe campagne #KoopInWuustwezel wil het gemeentebestuur de handelaars - die ook fel geleden hebben tijdens deze coronacrisis - nog een extra hart onder de riem steken. Het totaal project zal de komende weken en maanden handelaars extra in de kijker zetten.

De voorbije jaren is er in Wuustwezel al heel wat gedaan om het lokale ondernemerschap te ondersteunen. Zo was er het Project 2990 waarbij de ondernemers een platform kregen waar zij op de hoogte blijven van het ondernemersleven in het 2990-grondgebied. De vele acties, evenementen en aankondigingen voor klanten vonden zo gemakkelijk hun weg naar alle inwoners. Nu de handelaars tijdens corona toch wel wat te lijden hebben gehad, rijpte het idee bij Nick Schrijvers van de dienst Lokale Economie en bij schepen Sus Vissers (CD&V) om nog een extra tandje bij te steken.

Kollektief

Samen met het marketingbureau Kollektief is nu de campagne #KoopInWuustwezel op poten gezet. “Het is een groots totaalproject waarin de lokale ondernemers helemaal centraal staan”, zeggen Nick Schrijvers en schepen Sus Vissers. “Elke ondernemer is welkom om zich mee in de verf te zetten. We gaan voor schillende acties zorgen die ondernemen in Wuustwezel op de kaart zetten. Online, maar ook in ’t echt.”

Website

Op de website van #KoopInWuustwezel krijgt elke ondernemer een ereplekje met een foto van het gezicht achter elke zaak, een woordje uitleg van de ondernemers en alle weetjes en nieuwtjes over ondernemen in Wuustwezel. “Voor een mooi en handig overzicht van alle lokale bedrijven kon de gemeente rekenen op het talent van Design By Floor, uit Wuustwezel natuurlijk, voor het realiseren van een digitale bedrijvengids.", zegt Nick Schrijvers. “Typ in waarnaar je op zoek bent en de bedrijvengids vertelt je meteen bij welke lokale ondernemers je terecht kan. Je kan ook verschillende interessante vacatures terugvinden van de lokale ondernemers.”

Straatbeeld

Maar ook in het straatbeeld zal de campagne opvallen. “Winkelen in Wuustwezel is elkaar tegenkomen, een gezellige babbel doen en genieten van elkaars gezelschap.”, zegt schepen Sus Vissers. “Dat willen we met foto”s laten zien. Op het dorpsplein, aan de winkels en tussen de mensen: daar zal #KoopInWuustwezel van zich laten horen.”

Alle info op http://www.koopinwuustwezel.be en http://www.bedrijvengids-wuustwezel.be.