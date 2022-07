Wrakken en verwaarloosde boten ontsieren kleine jachthaven: “Yachtclub Wervik zit zelf met die toestand in de maag, sommige eigenaars betalen niet”

WERVIKDe toestand van een aantal boten (?) aan de kleine jachthaven op de oude Leiearm in Wervik is schrijnend. Sommige exemplaren zijn goed voor de schroothoop en ontsieren het imago van de kleine jachthaven. Een doorn in het oog zijn er ook enkele borden volledig in het Frans, op Vlaams grondgebied en dus een inbreuk tegen de taalwetgeving. Enkele weken geleden werd in een boot een Fransman levensloos aangetroffen. Het wordt hoog tijd om er …schoon schip te maken.

Gewezen schepen Belinda Beauprez (N-VA) kaartte de toestand enkele jaren geleden aan. Ondertussen zei ze de politiek vaarwel en is de toestand op de kleine jachthaven nog slechter geworden. “Groot is mijn verbazing om vast te stellen dat drie borden volledig in het Frans wijzen op een verbod tot het betreden van de pontons en de vraag om honden aan de leiband te houden”, zegt fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

© DBEW

“Waarschijnlijk zijn deze borden geplaatst door de eigenaars van die boten. Eigenaars uit vermoedelijk Frankrijk. Wervik is een Vlaamse stad en dergelijke Franstalige borden kunnen niet worden getolereerd. We vragen om die borden zo snel mogelijk te laten verwijderen en in de toekomst het toezicht op de jachthaven te verhogen zodat dergelijke toestanden zich niet meer voordoen.”

“Bovendien wil ik ook wijzen op de erg vuile toestanden van enkele boten die daar liggen. Gewezen schepen Belinda Beauprez klaagde deze toestand aan op de gemeenteraad van oktober 2020. Ik heb de indruk dat er sindsdien maar heel weinig is veranderd. Wat zal er worden ondernomen naar de eigenaars van die toch wel erg vuile boten toe want het is echt geen zicht. De uitstraling van onze jachthaven verdient beter. Veel beter.”

We gingen ter plaatse en stelden een heel drukke bezetting vast. Er is bijna geen enkel ponton nog vrij. Gelukkig is de meerderheid van de zowat 25 pleziervaartuigen wel om aan te zien. Een paar boten staan te koop. Naar verluidt zijn er ook (Franse) eigenaars die niet betalen aan de Yachtclub Wervik.

© DBEW

In één van die boten zou een Fransman permanent wonen. “Wat niet kan en verboden is, volgens de concessie”, reageert schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “De concessie is in handen van Yachtclub Wervik en loopt eind april volgend jaar af. Het gaat om een concessie voor negen jaar. De concessie moet minimum twaalf maanden vooraf worden verlengd en we hopen dat dit niet het geval is zodat we meer kunnen ingrijpen.”

“Eéntalige borden zien we liever niet maar omdat de concessie loopt tussen de Vlaamse Waterweg en de Yachtclub Wervik kunnen we als stad moeilijk tussen komen. Yachtclub Wervik zit zelf met die toestand in de maag. Sommige eigenaars betalen niet om daar hun boot aan te meren. Sommige boten zijn die naam niet waardig. De burgemeester is al met de politie ter plaatse geweest. Ondanks de concrete belofte van de eigenaar ligt het wrak er nog.”

© DBEW

“Volgens de Vlaamse Waterweg kan de Yachtclub Wervik die wrakken alleen via een burgerrechterlijke procedure daar weg zien te krijgen maar dat schrikt hen af wegens het kostenplaatje. Het is niet zo simpel. Na de vakantie zitten we samen met de Yachtclub Wervik om alle problemen op te lossen.”

Het provinciebedrijf Westtoer investeerde op heel wat plaatsen in nieuwe picknickzones langs de fiets- en wandelnetwerken. Eén van de locaties is aan de kleine jachthaven. Met zicht op een aantal wrakken is het niet zo uitnodigend om even te rusten of te genieten van een een lekkere lunch.

© DBEW

Volledig scherm Met zicht op een aantal wrakken is het niet zo uitnodigend om even te rusten of te genieten van een een lekkere lunch © DBEW

© DBEW

