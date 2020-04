Ze kunnen niet meer acteren, dus dan zingen ze maar: De Vagebonden zingen ‘Als we weer samen zijn’ vanuit hun kot Lieke D'hondt

17 april 2020

11u39 0 Wortegem-Petegem Toneelgroep De Vagebonden uit Wortegem-Petegem laat zich tijdens de coronalockdown van haar meest muzikale kant zien. De acteurs hebben naar het voorbeeld van de acteurs van de soap Familie hun versie gemaakt van ‘Als we weer samen zijn’.

Nu we allemaal ‘in ons kot’ zitten, bestaat er ook voor de acteurs in het amateurtoneel geen mogelijkheid meer om hun publiek vanop het podium te entertainen. Maar daar hebben ze bij De Vagebonden iets op gevonden. Op aangeven van hun regisseur hebben ze een muzikaal filmpje in elkaar gestoken. De acteurs zingen, elk vanuit hun eigen kot, het lied ‘Als we weer samen zijn’. De Vagebonden geven het graag toe: niet iedereen zingt even toonvast, maar geamuseerd hebben ze zich wel. Tot slot doen de acteurs nog een oproep: “Hou je aan de regels, hou voldoende afstand van elkaar, was regelmatig je handen en blijf in uw kot.”