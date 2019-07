Wortegem-Petegem zoekt input voor meerjarenplan Lieke D'hondt

05 juli 2019

13u43 0 Wortegem-Petegem Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem doet een beroep op de inwoners van de gemeente om het strategisch meerjarenplan voor 2020-2025 op te stellen. Iedereen die dat wil, kan zijn of haar voorstellen overmaken aan de gemeente.

Binnenkort start het gemeentebestuur met de opmaak van het meerjarenplan. Om de inwoners inspraak te geven, mogen zij hun ideeën voorleggen. Alle voorstellen zijn welkom, maar ze moeten wel passen binnen het landelijk karakter van Wortegem-Petegem. Het voorstel heeft ook best iets te maken met onderwerpen als onderwijs, gezondheid en welzijn, duurzame energie, klimaat, armoedebestrijding, schoon water en sanitair of één van de andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Nog tot 1 augustus kunnen de inwoners hun ideeën indienen door het online formulier in te vullen, of het invulformulier in het infoblad van de gemeente op te sturen naar het gemeentebestuur, te mailen naar gemeente@wortegem-petegem.be of af te geven in het gemeentehuis.

Meer info op de website van Wortegem-Petegem.

