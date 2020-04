Wortegem-Petegem investeert in verkeersveiligheid voor fietsers en aan schoolomgevingen Lieke D'hondt

20 april 2020

14u31 1 Wortegem-Petegem Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem neemt maatregelen om de verkeersveiligheid voor fietsers en rond schoolomgevingen te verbeteren. Dit jaar nog trekt het bestuur daar 74.000 euro voor uit, in 2021 en 2022 is telkens nog eens 50.000 euro gepland.

Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld), die bevoegd is voor mobiliteit, en schepen van openbare werken Kurt Fonteyne (Open Vld) pakken in hun gemeente de fietsveiligheid aan. “Om de weggebruikers beter bewust te maken van de aanwezigheid van fietsers, worden er op de Heerbaan en in de Lindestraat, vanaf de Goede Geburen tot aan de bebouwde kom, in beide richtingen fietslogo’s op de openbare weg geschilderd”, leggen ze uit. “En in Ooike trekken we de okerkleurige fietssuggestiestrook door van aan de Kalverstraat tot aan de Sint-Amandusstraat.”

Veiligere schoolomgevingen

De gemeente investeert ook in de schoolomgevingen in zowel Petegem als Wortegem. Het college zal voor deze aanpassingen een subsidieaanvraag indienen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “We zijn van plan de parking aan VBS De Sterrenboom aan te passen met nieuwe parkeerstroken en een kiss & ride-zone. Voortaan zal je de parking van bovenaan de Gotstraat inrijden en in die rijrichting zul je ook kunnen parkeren. Daarnaast hebben we Octopus-palen besteld om de schoolomgevingen in Wortegem en Petegem beter aan te duiden en aan GBS De Kouter zullen we grasdallen aanleggen naast het huidige voetpad in het Vrezeveld tot aan het eerste kruispunt”, legt Fonteyne uit.

Sint-Martinusstraat

Ook voor de Sint-Martinusstraat is er nieuws. Daar is de proefopstelling met bloembakken na overleg met de buurt verdwenen. “Er komen nu fietslogo’s in beide richtingen en herhalingen met zone 50 op de openbare weg”, zegt Vander Meeren. “Er komen ook snelheidsinformatieborden en op het kruispunt tussen de Beerstraat en de Vlinderstraat gaan we de voorrangsregeling nog eens extra aanduiden op het wegdek.”