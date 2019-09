Wortegem-Petegem bedankt voorbeeldige bestuurders Lieke D'hondt

30 september 2019

16u05 1 Wortegem-Petegem Bestuurders die zich netjes aan de verkeersregels en snelheidslimieten houden, verdienen een bedanking. Dat vinden de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de gemeente Wortegem-Petegem.

De VSV heeft daarom de term ‘control cruiser’ in het leven geroepen, een nieuwe benaming voor voorbeeldige bestuurders. In Wortegem-Petegem zijn nu net als in verschillende andere Vlaamse gemeenten raamborden ter beschikking om de control cruisers te bedanken. Inwoners kunnen de borden zolang de voorraad strekt gratis afhalen in het gemeentehuis.