World Cleanup Day: registreer actie en vraag materiaal aan bij milieudienst Lieke D'hondt

22 augustus 2019

Wortegem-Petegem doet ook dit jaar mee aan de World Cleanup Day. Op zaterdag 21 september ruimen vrijwilligers op verschillende plaatsen in de wereld de straten op. Wie in Wortegem-Petegem van plan is een actie op poten te zetten, kan materiaal aanvragen bij de milieudienst. De actie registreren kan ook op de website www.worldcleanupday.be.