Woonzorgcentrum De Linde toont met filmpje wat het vindt van kritiek op de sector Lieke D'hondt

12 juli 2020

12u18 0 Wortegem-Petegem Woonzorgcentrum De Linde in Wortegem-Petegem pakt uit met een filmpje op sociale media. Daarin zijn personeelsleden en bewoners te zien met de boodschap dat ze de kritiek op woonzorgcentra beu zijn.

WZC De Linde wil meer respect voor de ouderenzorg en vraagt meer helpende handen. “Stop de negatieve kritiek op onze sector. Geen ons een gezicht, een stem en laat ons mee zoeken naar structurele oplossingen”, klinkt het. “Vlaanderen, laat onze bewoners en medewerkers niet in de kou staan. Wij zijn niet de vuilbak van de zorg.” Ook enkele bewoners laten in het filmpje zien dat ze goed verzorgd worden in het rusthuis en dat ze zich er nog steeds amuseren.



