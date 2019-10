Willy Naessens is nu ook commandeur in de Leopoldsorde: “Zonder mijn familie en medewerkers had ik hier nooit gestaan” Lieke D'hondt

18 oktober 2019

19u23 0 Wortegem-Petegem Willy Naessens mag zich voortaan commandeur in de Leopoldorde noemen. De ondernemer uit Wortegem-Petegem kreeg de eretitel uit handen van Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V). “Zonder mijn familie en medewerkers zou ik nooit hier gestaan hebben.”

Willy Naessens was al ridder in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde en ereburger van Wortegem-Petegem, maar nu valt hem ook de grootste onderscheiding die een burger kan krijgen in België te eer. Europees parlementslid Kris Peeters kwam het ereteken in Wortegem-Petegem overhandigen. “Willy geeft niet alleen werk aan 1.829 mensen, hij doet zo veel meer dan dat. Hij steunt tal van sociale initiatieven en dat siert hem uitermate”, vertelt Peeters. “De minister van Economie kan aan de koning vragen om een ereteken toe te kennen aan mensen die zich inzetten om een welvarender, mooier, creatiever en warmer België te creëren. Dat heb ik dan ook gedaan toen ik minister was.”

Naessens behoort nu tot de oudste ridderorde van België, net als onder anderen minister van staat Herman De Croo, psychiater Peter Adriaenssens en tennisster Kim Clijsters. “Het geeft mij een enorme voldoening om deze erkenning te krijgen”, vertelt Naessens. “Ik had nooit gedacht het ereteken te krijgen en ik wil mijn omgeving bedanken. Zonder mijn familie en medewerkers zou ik hier nooit hebben gestaan. Ik heb het geluk gehad grotendeels gezond te mogen blijven en kan naast mijn bedrijf ook de mensen rond mij gelukkiger maken. Mijn leuze is dan ook ‘ik heb het goed, dus iedereen mag het goed hebben’.” Professioneel doet Naessens het ondertussen iets rustiger aan, maar hij blijft wel nauw betrokken. “Ik hoop dat de trein in de toekomst zo goed mag blijven rijden als hij in het verleden heeft gereden.”