Willy Naessens Group verkoopt vleesverwerkende bedrijven: “Charcuterie-afdeling zal beter draaien onder grote speler” Lieke D'hondt en Ronny De Coster

30 september 2020

18u45 0 Wortegem-Petegem De Willy Naessens Group gaat vleesverwerkende bedrijven Frank Delmote in Wortegem-Petegem en Vleeswaren Peeters in Aartselaar verkopen. De twee bedrijven vinden onderdak bij de firma Vleeswaren De Keyser uit Aalter. “We willen ons volop toespitsen op distributie”, klinkt het bij Willy Naessens Group.

Willy Naessens is niet alleen een grote speler in de bouwsector, het bedrijf is ook actief in de voedingssector. De groep heeft verschillende vleesverwerkende bedrijven en distributiebedrijven in portefeuille, maar heeft nu besloten meer in te zetten op die distributie. Bedrijven Frank Delmote uit Wortegem-Petegem en Vleeswaren Peeters in Aartselaar, waar onder andere spek, paté en runderfilet worden geproduceerd, mogen dus van de hand en worden overgenomen door Vleeswaren De Keyser uit Aalter. “We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van de charcuterie-afdeling er veel rooskleuriger zal uitzien onder de koepel van een grote speler”, zegt afdelingshoofd marketing Kelly De Pourcq. “Vleeswaren De Keyser is een gerenommeerde speler en draagt dezelfde kernwaarden als onze groep hoog in het vaandel. Qua productgamma en klanten is het bedrijf compatibel en aanvullend.”

Grote investeringen niet haalbaar

“We zijn in de productie een eerder kleine speler op de markt en we bosten op de fysieke limieten van onze installaties en gebouwen qua capaciteit en oppervlakte. Er zouden grote investeringen nodig zijn, die door het lage rendement van dit segment niet haalbaar of verantwoord zijn. Bij de uitbouw van onze distributieactiviteiten raakten we dan weer in conflict met klanten van de productiebedrijven. We zien meer groeipotentieel in de distributie. Daar zijn we wel al een grote en belangrijke speler en we willen ons daar volop op toespitsen”, besluit De Pourcq.

Het personeel van de bedrijven is ondertussen ingelicht over de beslissing en kan aan de slag blijven onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en met behoud van anciënniteit.