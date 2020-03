Willy Naessens Group neemt transportbedrijf uit Kontich over Lieke D'hondt

15u43 2 Wortegem-Petegem Willy Naessens Group neemt Groeninghe Transport uit Kontich over. De transportafdeling en het vastgoed van het bedrijf zal vanaf juni deel uitmaken Willy Naessens Group. “Met deze overname willen we op termijn een stap zetten in de verticale integratie en willen we het mobiliteitsprobleem aanpakken.”

Groeninghe Transport hield zich vooral bezig met nationaal en internationaal transport in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Er is ook een dierenspeciaalzaak die binnen de vennootschap actief is, maar die wordt niet mee overgenomen door de Willy Naessens Group.

“De bedoeling van deze overname is om op termijn terug een stap verder te zetten in onze verticale integratie bij de Willy Naessens Group en ook het mobiliteitsprobleem aan te pakken”, licht CEO Dirk Deroose toe. “Dankzij de ligging van Groeninghe Transport hoeven we niet telkens uren te verliezen in het verkeer op en rond de Antwerpse Ring als we van onze betonfabrieken Alpreco of Intershipping komen en een werf in de Antwerpse Kempen of Nederland moeten beleveren. Deze tijdswinst is cruciaal om onze klanten de Willy Naessensservice die ze gewoon zijn, te blijven garanderen. We schakelen de verloren afstand uit.”

Alle werknemers binnen de transportafdeling blijven aan boord en worden geleidelijk aan omgeschakeld naar het specifieke bouwtransport dat nodig is voor de Willy Naessens Group.