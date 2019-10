Vlaams regeerakkoord voorziet 1,2 miljoen euro extra budget voor Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

03 oktober 2019

14u13 0 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem krijgt 1,2 miljoen euro extra investeringsbudget van de Vlaamse regering. “Dit geeft ons meer financiële ademruimte en slagkracht”, zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld).

Plattelandsgemeenten zoals Wortegem-Petegem krijgen extra financiële ondersteuning. Dat staat in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. “Wortegem-Petegem krijgt maar liefst 1.028.172,51 euro via het Vlaams Open Ruimtefonds”, zegt schepen Van Tieghem. “Dat fonds is erop gericht om gemeenten middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. Daarnaast komt de Vlaamse regering ook voor 154.866 euro tussen in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen. De twee maatregelen zijn samen goed voor bijna 1,2 miljoen euro extra investeringsruimte.” Waar het geld precies naartoe zal gaan, is momenteel niet duidelijk. “In november houden we onze finale besprekingen voor het meerjarenplan 2020 – 2025, dus het is nog te vroeg om te communiceren waar we de middelen gaan inzetten.”