Vier weken hinder in Diepestraat, Boeregemstraat en Oudenaardseweg Lieke D'hondt

22 september 2020

10u43 0 Wortegem-Petegem Aannemer THV Flu-Tech B is bezig met werken in opdracht van Fluvius in de Boeregemstraat, Diepestraat en Oudenaardseweg in Wortegem-Petegem. Er zal daarom de komende vier weken verkeershinder mogelijk zijn ter hoogte van de drie straten.

In de Boeregemstraat is het tijdens de werken verboden te parkeren. Het verkeer kan er wel nog beurtelings passeren. De Diepestraat zal in twee fases afgesloten worden, de Oudenaardseweg blijft toegankelijk dankzij verkeerslichten. Er geldt wel een parkeerverbod.