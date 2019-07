VIDEO. Nationaal kampioen Tim Merlier als een held onthaald in thuisdorp Wortegem Ronny De Coster

01 juli 2019

00u03 0 Wortegem-Petegem In zijn thuishaven Wortegem is de nieuwe Belgische kampioen wielrennen Tim Merlier als een held onthaald. Tientallen supporters bezorgden de kersverse nationale kampioen een hartelijke ontvangst in ’t Arnoldduspleintje, het café van zijn moeder Heidi.

Apetrots, maar ook verrast, is Heidei, mama van de kersverse Belgische kampioen. “Ik had hem vandaag wel in de top drie verwacht, maar dat hij de nationale trui zou pakken, durfde ik niet dromen. Tim is al Belgisch kampioen geweest in de cyclo-cross en dat hij nu op de weg de beste van het land is, vind ik super. Ik heb vandaag (zondag, red.) ook veel bewondering voor de ploegmaats van Tim, die hem toch dapper naar deze overwinning hebben geholpen. Ik hoop dat hij zowel in de cyclo-cross als op de weg nog wel het één en ander zal bewijzen”, aldus de mama van de nationale held.

Op reis naar Ibiza

“Dit feestje was niet echt gepland. Morgen vertrekken we op reis naar Ibiza. Die vijfdaagse uitstap hadden we geboekt zonder er rekening mee te houden dat Tim vandaag Belgisch kampioen zou worden. Maar de uitstap gaat nog wel door, al het zal me kleine oogjes zijn”, vreest Heidi.

Gratis vat

Het feestje in het café van de mama van Tim kwam wel moeilijk op gang, want het feestvarken liet lang op zich wachten: Tim was met zijn team eerst gaan dineren in Gavere. In afwachting gaf burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) van Wortegem-Petegem in ’t Adelarduspleintje alvast een gratis vat.

“De geschiedenis lijkt zich te herhalen”, bedenkt Vander Meeren. “Dat we vandaag een nationale kampioen vieren, roept herinneringen op aan de tijd van onze veldrijder Mario De Clercq. Die werd in 2002 ook nationaal kampioen veldrijden en ook wereldkampioen in de cyclo-cross. Zeventien jaar later staat onze gemeente weer op stelten. Ik hoop dat we, net als in de tijd van Mario, opnieuw vertrokken zijn voor een hele reeks overwinningen en bijhoudende feestjes”, aldus de burgemeester.

Tim zelf was helemaal in zijn nopjes met de hartelijke ontvangst die hem te beurt viel. “Wat heb ik toch fantastische fans”, bedacht de Belgische kampioen, waarna hij tot groot jolijt van de pakweg tweehonderd supporters aankondigde dat het volgende gratis vat werd aangelegd.