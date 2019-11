Vertellingen en spelletjes bij bondsfeest Gezinsbond Lieke D'hondt

08 november 2019

16u43 0 Wortegem-Petegem De vernieuwde Gezinsbond van Wortegem-Petegem viert feest. “We willen de fusie tussen de afdelingen Elsegem-Petegem, Moregem en Wortegem nog eens in de verf zetten”, klinkt het. Het is meteen ook de start van een feestjaar, want de Gezinsbond bestaat volgend jaar een eeuw.

Het feest start om 17 uur met een gratis vertelvoorstelling voor kinderen vanaf vijf jaar. Tom Van Outryve vertelt een reeks verhalen over dwergen en elfen. Nadien is er een gratis koek en drankje voor de kinderen. Om 20 uur worden de winnaars van de fotozoektocht bekend gemaakt en is er onder andere een spelletjesavond waarbij spellen van de aanwezigen tijdelijk worden geruild.

Alles vindt plaats in de gemeentelijke feestzaal aan de Waregemseweg 35. Inschrijven voor de vertelling kan via gezinsbond.wortegempetegem@gmail.com.