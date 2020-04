Tine en Wouter openen restaurant in volle coronacrisis: “Nog even zonder beleveniskeuken, maar wel een kans om al wat bekendheid te vergaren” Lieke D'hondt

12 april 2020

14u38 0 Wortegem-Petegem Tine Vandewalle (42) en Wouter Avet (46) zagen de opening van hun restaurant De Vierschaar in Moregem (Wortegem-Petegem) al uitgebreid voor zich, maar de coronacrisis verplicht de ondernemers al meteen om creatief te zijn. “We buigen de ontgoocheling om in een kans en starten met een afhaalrestaurant.”

Een restaurant openen is altijd bijzonder, maar je nieuwe zaak openen tijdens de coronacrisis is toch net een tikkeltje specialer. Tine Vandewalle en Wouter Avet waren al druk in de weer om de opening van hun restaurant De Vierschaar op het Moregemplein in Moregem (Wortegem-Petegem) op 23 april te vieren, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Toch zijn ze vastberaden om op de geplande datum open te gaan, al zullen ze tijdelijk enkel afhaalmaaltijden kunnen aanbieden. “We hadden alle voorbereidingen getroffen om op 23 april open te gaan, dus we kunnen evengoed verder werken en afhaalmaaltijden maken”, vertelt Tine. “We zullen een ‘slow start’ maken, maar zo kunnen we wel al een beetje bekendheid vergaren. We hebben van de extra vrije tijd die we nu hebben gebruik gemaakt om de website en Facebookpagina aan te passen. We proberen de ontgoocheling dus om te buigen in een kans. Al blijft het wel jammer dat we nog niet kunnen starten met onze beleveniskeuken, want dat lukt niet als traiteur.”

Goedendag

Die beleveniskeuken is Tine en Wouter niet vreemd. “Mijn ouders baatten vroeger restaurant Kasterhof in Anzegem uit”, vertelt Tine. “Hun specialiteit was de ‘Goedendag’, een hete metalen bol waarop gebakken vlees wordt gespietst en geflambeerd aan tafel.” Het gerecht wordt geserveerd met salade, frietjes en zes verse sauzen. “Eind 2018 hebben we de rechten op de Goedendag terug in handen gekregen. Sindsdien willen we er opnieuw iets mee doen”, gaat Wouter verder. “Vorige zomer hebben we in Tiegem een pop-up restaurant geopend om de populariteit van de Goedendag nog eens te peilen. We hebben toen een kleine 1.500 couverts gedraaid. Dat heeft de microbe opnieuw aangewakkerd. Na verschillende brainstormen hebben we beslist om onze jobs als werfleider en systeembeheerder achter ons te laten en vol te kiezen voor de horeca en de Vierschaar. De pittoreske locatie is voor ons ook heel bijzonder: het is de plek waar we ons verloofd hebben.”

De Vierschaar is vanaf 23 april voor de duur van de coronacrisis elke dag open, behalve op woensdag. Er zijn verse dagschotels en verschillende andere verse bereidingen te verkrijgen. Bestellen kan via de webshop op de website www.devierschaar-moregem.be.