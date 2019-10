Time-Out Sportsbar voor 14.000 euro opgelicht door keukenbedrijf: “Zo kwaad dat ik me heb laten vangen” Lieke D'hondt

14 oktober 2019

16u12 0 Wortegem-Petegem Sacha Lachkar, de uitbater van Time-Out Sportsbar in sporthal De Ruffel in Petegem (Wortegem-Petegem) zit met de handen in het haar. De keuken die hij deze zomer heeft gekocht voor 14.000 euro is nog steeds niet geplaatst. “We zijn opgelicht door Grootkeukens Discount.”

Ontelbaar veel telefoontjes heeft Sacha al gepleegd, maar het blijft stil bij Grootkeukens Discount, een bedrijf in het Antwerpse. “We hebben onze keuken al voor de zomer besteld en op 16 augustus zouden ze hem komen plaatsen. Omdat we op 15 augustus nog niemand hadden gehoord, hebben we opnieuw contact opgenomen met het bedrijf. Ze lieten ons weten dat ons voorschot van 1.900 euro niet voldoende was en dat we het volledige bedrag van 14.000 euro moesten betalen, zoals dat bij internetaankopen gebeurt. Pas dan zouden ze de keuken installeren, maar wel binnen de drie dagen. Ik wilde eerst niet betalen, maar na overleg met de bank hebben we besloten dat toch te doen. Na drie dagen was er nog niemand te bespeuren. Wekenlang heb ik gebeld, maar er kwamen altijd uitvluchten. Uiteindelijk is er wel nog een vertegenwoordiger langs geweest om extra opmetingen te doen. Hij is zelfs op het dak gaan kijken”, zegt Sacha.

De dampkap was nog niet klaar, later waren de koelkasten er niet of was het weer te slecht. Op een gegeven moment is afgesproken dat de keuken op 26 september geplaatst zou worden, maar ook dat is niet gebeurd Sacha Lachkar

Daarna bleef het stil. De dampkap was nog niet klaar, later waren de koelkasten er niet of was het weer te slecht. “Op een gegeven moment is er afgesproken dat de keuken op 26 september geplaatst zou worden, maar ook dat is niet gebeurd. Ondertussen kunnen we niemand meer bereiken. Elk telefoontje blijft onbeantwoord, op elk mogelijk telefoonnummer. Nu we vernomen hebben dat een andere zaak in Genk hetzelfde heeft meegemaakt met dezelfde keukenwinkel, moeten we helaas concluderen dat we zijn opgelicht.”

Nochtans bestelden de ouders van Sacha in het verleden al eens een keuken bij hetzelfde bedrijf en dat verliep wel vlot. “Maar ondertussen werkt het bedrijf met een ondernemingsnummer in Engeland. Dat op zich vind ik al vreemd. Ik ben ondertussen ook eens gaan kijken naar hun vestiging in Antwerpen, maar ze was verlaten.”

Nieuw publiek

Voor Sacha is de kwestie een streep door de rekening. “Met een professionele keuken wilden we een nieuw publiek aantrekken voor onze Time-Out Sportsbar”, vertelt Sacha. “We hadden het menu al klaar en zouden volwaardige gerechten serveren aan een schappelijke prijs. Dat zal nu niet meer lukken, want we hebben al onze centen gespendeerd aan wat een oplichter blijkt te zijn. Een andere keuken bestellen, is financieel niet meer mogelijk. Ik ben zo kwaad dat ik me heb laten vangen, ik lig er al nachten wakker van.”

Sacha heeft een advocaat gecontacteerd. Het bedrijf stellen ze eerst in gebreke, daarna volgt mogelijk nog een gerechtelijk staartje. “Maar ik vrees dat ik mijn geld nooit zal terugzien.”

Ook wij konden Grootkeukens Discount niet bereiken.