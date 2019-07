Time-out Sportsbar opent pop-up zomerbar Lieke D'hondt

10u48 2 Wortegem-Petegem De Time-out Sportsbar in sporthal De Ruffel in Petegem (Wortegem-Petegem) heeft de cafetaria op de eerste verdieping tijdelijk geruild voor het terras en de tuin beneden. In de nieuwe pop-up zomerbar verwelkomen Sacha en Anny hun gasten in een zomerse sfeer.

“We kiezen de komende weken voor een pop-up zomerbar omdat de sporten in de zaal stil liggen”, vertelt Anny. “We mogen van de gemeente de polyvalente ruimte op de benedenverdieping gebruiken. Daar focussen we ons op wandelaars en gezinnen die komen spelen op het pleintje. Zij kunnen bij ons gezellig een cocktail komen drinken, maar ook genieten van versnaperingen zoals ijsjes, pannenkoeken en lekkere tapas.” De zomerbar is elke dag open vanaf 13.30 uur en sluit pas als de laatste gasten tevreden naar huis gaan.