Tim Merlier onderuit in finale eerste rit Tirreno Adriatico: “Gelukkig enkel wat schaafwonden” Hans Fruyt

07 september 2020

18u44 0 Wortegem-Petegem Belgisch kampioen Tim Merlier (27) heeft aan het einde van de eerste etappe van de Tirreno Adriatico zijn kansen in de sprint niet kunnen verdedigen. Zowat anderhalve kilometer van de streep kwam de spurter van Alpecin-Felix ten val. Gelukkig hield hij aan die tuimelperte enkel wat schaafwonden over.

Merlier en Alpecin-Fenix hadden hun zinnen op de openingsrit van de koers aan de Adriatische kust gezet. Tirreno Adriatico startte met een etappe met start en aankomst in Lido di Camaiore. Een rit voor de sprinters. Met onder meer Fernando Gaviria, Michael Matthews, Pascal Ackermann en Tim Merlier stonden interessante spurtersbenen aan de start van deze rittenkoers die in het voorjaar omwille van Covid-19 niet kon doorgaan. In het eerste deel van de etappe moesten enkele beklimmingen worden verteerd.

“De eerste honderd kilometer van de etappe voelde ik me niet zo lekker”, vertelde Merlier nadat hij een beetje bekomen was van de val. “Ik had een heel eigenaardig gevoel in mijn benen, maar na honderd kilometer werd ik beter en beter. Mijn ploegmaats gaven me figuurlijk een duwtje in de rug want zij beweerden dat we heel snel over de bergskes waren gereden. Die had ik goed verteerd. Zo slecht kon ik niet zijn, dacht ik bij mezelf. We waren ook bezig een goeie spurttrein op te bouwen richting de laatste kilometer. Plots liep het mis. Ik werd van de fiets gerukt. Heel precies weet ik het niet, maar ik denk dat een andere renner met zijn stuur achter het mijne haperde.”

Anderhalve kilometer voor de streep was de sprint van Merlier voorbij. Hij likte zijn wonden, kwam met achterstand over de streep, maar werd in dezelfde tijd van winnaar Pascal Ackerman (Bora-Hansgrohe) gezet omdat de val binnen de laatste drie kilometer gebeurde. Het ziet er naar uit dat Merlier gewoon aan de start van de tweede rit tussen Camaiore en Follonica (201 km) kan komen. “Ik mag van geluk spreken, behalve wat schaafwonden heb ik niet veel aan de val overgehouden”, stelde Merlier gerust. “Wellicht zal ik dinsdag stijf zijn. Draait de tweede rit uit op een sprint zal ik me er opnieuw tussengooien.”