Strohoeve van Willy Naessens groeit: “Ik wil me meer bezighouden met de paarden en koetsen” Lieke D'hondt

28 november 2019

15u33 0 Wortegem-Petegem De Strohoeve van Willy Naessens breidt uit. De stoeterij in Elsegem (Wortegem-Petegem) krijgt een nieuwe manege, nieuwe stallen en een expositieruimte voor een tweehonderdtal koetsen. “Nu ik tachtig jaar ben, is het tijd om minder te werken en mij meer bezig te houden met de paarden.”

Al 25 jaar is Willy Naessens verknocht aan het paardenmennen, maar nu vindt hij het tijd om zich nog meer met de paarden bezig te houden. “Ik ben nu enkel voorzitter van de Willy Naessens-groep, ik doe geen exploitatie meer. Ik ben van plan om nog drie of vier dagen per week te werken. De rest van mijn tijd zal naar de paarden en koetsen gaan.”

En dus is het tijd om de Strohoeve uit te breiden. De werken zijn al even aan de gang. “Er komen drie extra gebouwen. In het midden een manege van zeventig op dertig meter, links nieuwe paardenstallen en rechts een expositieruimte voor de koetsen”, legt Naessens uit. “Het plan is om er onder meer wedstrijden te organiseren. De infrastructuur zal ook open staan voor mensen met een beperking en jonge ruiters en menners. Ik wil hen opleiden en wie het goed doet, zal ook een paard, koets en tuig ter beschikking krijgen. Daarnaast plan ik ook een nieuw project met boerenpaarden en jonge mensen uit de streek.”

De nieuwe manege zal beschikken over een vochtige bodem om het stof te beperken, een zandpiste en verwarming. “Ik ken geen enkele verwarmde manege, maar ik vind dat wel belangrijk. Ik heb zelf niet graag koud en ook voor de kinderen die zullen langskomen is het aangenamer.”