Spoorwegovergang in Kloosterhoek gaat even dicht Lieke D'hondt

02 september 2020

11u46 0

In de Kloosterhoek in Wortegem-Petegem zal van 12 september tot en met 2 oktober de spoorwegovergang dicht zijn. Infrabel laat er herstellingswerken uitvoeren aan de spoorstaven, waardoor de overweg niet toegankelijk zal zijn. Er zal een omleiding voorzien zijn via de Sneppestraat, Kortrijkstraat, Broekstraat, Kouter en Kwadenbulk.