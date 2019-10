Spoorwegovergang in Eekhoutstraat gaat twee dagen dicht Lieke D'hondt

04 oktober 2019

14u55 0

De spoorwegovergang in de Eekhoutstraat in Petegem (Wortegem-Petegem) zal van 7 tot en met 9 oktober afgesloten zijn wegens onderhoudswerken. Alle bestuurders zullen tijdelijk moeten omrijden. Dat kan via de Clemmenstraat, Lindestraat, Biesbosstraat en Eekhoustraat.